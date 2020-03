Anche la TM Service ha avviato la produzione di mascherine

Il primo lotto è stato donato al Comitato di Osimo della Croce Rossa

OSIMO – L’azienda TM Service, che ormai da decenni si è affermata per il suo importante contributo al Made in Italy nel settore della moda, nell’emergenza ha da subito messo a disposizione il proprio reparto di ricerca e sviluppo per concepire delle mascherine protettive che possano andare ad aggiungersi alle carenti scorte, e delle quali il primo lotto di produzione è stato devoluto alla Croce Rossa di Osimo.

Il nostro paese, come molte altre parti del mondo, sta vivendo una situazione nuova, inaspettata, improvvisa che oltre a riflettersi sulla nostra salute e sui nostri stili di vita, riversa anche sulla nostra economia.

Nella drammaticità del caso, però, crediamo debba emergere l’intelligenza dell’uomo, intesa come adattamento al cambiamento.

Oggi TM Service, dichiara l’amministratore delegato Emanuele Tonti ha deciso insieme ai propri collaboratori di aprire una parentesi nel settore della moda per produrre beni di un lusso più grande: la salute di tutti noi. Questa è la nuova mission, sposata, consapevoli del gesto di utilità, dello sforzo nella riconversione per tornare presto, forse migliori di prima, a parlare di moda italiana, dando immediatamente una risposta alle esigenze dei cittadini. La produzione di mascherine avviata dall’inizio della settimana permetterà di soddisfare parte dei bisogni dei cittadini marchigiani.

Nel corso della propria storia, che nasce nel lontano 1976 ad Osimo nell’anconetano, l’azienda TM Service ha subìto diverse trasformazioni passando da articoli per la calzatura fino a fare propria quella tecnologia artigiana che rende preziose e di altissima qualità decorazioni su pelli e tessuti, riesce a farsi conoscere ed apprezzare dalle più rinomate maison d’alta moda nel mondo.

