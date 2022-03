Perde il controllo dell’auto e si cappotta a bordo strada

OSIMO – I vigili del fuoco sono intervenuti, oggi pomeriggio, in via Jesi, ad Osimo, per un incidente stradale.

Una sola auto coinvolta nello schianto. La persona alla guida, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo cappottandosi a bordo strada.

All’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco il conducente era già fuori dall’abitacolo per cui i militi hanno solo provveduto alla messa in sicurezza dell’auto.

Sul posto anche i sanitari della Croce Rossa e gli agenti della Polizia locale di Osimo.

