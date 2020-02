Troppi problemi: cresce la tensione nel carcere pesarese di Villa Fastiggi

Previsto un sopralluogo del Garante, Andrea Nobili, alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni e reso noto dagli agenti di polizia penitenziaria, ai quali viene ribadita la massima solidarietà. Evidenziati il problema degli organici e le condizioni sanitarie dei detenuti

PESARO – Alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni, il Garante dei diritti, Andrea Nobili, effettuerà un sopralluogo presso la Casa circondariale di Villa Fastiggi a Pesaro ed ha già chiesto un incontro urgente al direttore, Armanda Rossi; al comandante, Gianluca Benegiamo, ed ai vertici della polizia penitenziaria.

“Come reso noto dagli stessi agenti – sottolinea Nobili – si è assistito ad un aggravarsi della situazione all’interno dell’istituto penitenziario, con episodi che meritano la massima attenzione. Nel rivolgere la piena solidarietà a chi ogni giorno deve affrontare questo stato di cose, torno a ribadire che è ormai indispensabile porre mano agli organici ed intervenire con determinazione sul fronte delle condizioni sanitarie dei detenuti, soprattutto in presenza di patologie di tipo psichiatrico”.

In tal senso, nei mesi scorsi il Garante aveva effettuato incontri e colloqui ad hoc per avere una stima realistica della situazione sanitaria. Nel report sulle carceri, presentato lo scorso gennaio, veniva espressa preoccupazione proprio per le patologie di tipo psichiatrico ed i casi di autolesionismo, con un primato per Villa Fastiggi (58) ed a seguire Montacuto (42 episodi), Marino del Tronto (24), Barcaglione (4), Fermo (3). (A.Is.)

