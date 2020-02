Italia Viva è in attesa delle indicazioni del Pd per la scelta del candidato alla presidenza della Regione

ANCONA – “Italia Viva Marche – come si legge in una nota – è in attesa di conoscere l’esito degli incontri bilaterali intercorsi nella settimana scorsa e condotti dal segretario regionale Pd Giovanni Gostoli, su mandato della direzione regionale Pd, con l’accordo del presidente della Giunta regionale e d’intesa con la sua segreteria nazionale.

“Gli incontri sono stati rivolti a individuare il candidato presidente, civico e autorevole, che poteva essere condiviso da Italia Viva e dagli altri alleati di centrosinistra e in grado di creare una coalizione unita e competitiva.

“Restiamo fermi a questo percorso, con senso di responsabilità e di lealtà, che ha avuto l’indiscusso merito di tenere uniti intorno al tavolo della coalizione tutti i partiti e i movimenti civici riferiti al centro sinistra marchigiano.

“Qualsiasi deviazione di percorso, fuori dal tavolo dell’alleanza – conclude la nota -, rischia di compromettere l’unità della coalizione e la competitività del progetto”.

