“La Calabria e una pagina”, nuovo libro del poeta marchigiano Fabio Strinati

ANCONA – È appena uscito il nuovo libro del poeta marchigiano Fabio Strinati, dal titolo: “La Calabria e una pagina”, pubblicato con Meligrana Editore,

casa editrice di Tropea. L’intera raccolta è dedicata a Sara Picardi, poetessa napoletana, “dallo spessore immenso che tanto assomiglia a un albero di noce adagiato in un ripostiglio d’ombra”.

La presentazione è curata dal professor Pasquale De Luca, che scrive: “Questo libro è da leggere e meditare. Ed è ciò che ho fatto, con prudenza e attenzione, con curiosità, come si fa quando si entra in un terreno nuovo, inesplorato. Sconosciuto.

Ciò non mi ha scoraggiato, mi è stato di aiuto. Perché ho potuto apprezzare nella giusta misura una poesia che, nella modernità in assoluto, è Poesia. Intendo la poesia di Fabio Strinati, che si erge con forza imperiosa nell’universo della poetica contemporanea”.

Fabio Strinati, con questa raccolta, mette in evidenza ancora una volta tutto il suo profondo ed intimo amore per la Calabria, una porzione di terra, definita dal poeta, come: “magica, poetica e misteriosa”.

