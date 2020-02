Violento scontro fra due auto: gravemente feriti un bimbo di 5 anni, la mamma ed una ragazza

POLVERIGI – Due autovetture – una Fiat 500 ed un’Alfa Mito – per cause al vaglio degli agenti della polizia locale, sono entrate in collisione questa mattina, poco prima delle 9, all’incrocio tra via San Giovanni e via del Vivaio, a Polverigi. Nello schianto sono rimaste ferite, in maniera abbastanza grave, tre persone, due donne ed un bambino di 5 anni.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che, in collaborazione con il personale sanitario, hanno subito estratto dalle lamiere accartocciate dell’abitacolo la conducente della Fiat 500 – una donna di 37 anni, residente ad Agugliano -, rimasta bloccata.

Sul posto anche gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i necessari rilievi tecnici ed i mezzi di soccorso del servizio sanitario regionale. Due dei feriti, la donna che si trovava alla guida della Fiat 500 e la conducente dell’Alfa Mito, una ragazza di 24 anni di Osimo – entrambe in condizioni abbastanza gravi – sono state trasferite all’ospedale di Torrette, mentre il bambino di 5 anni che si trovava insieme alla mamma all’interno della Fiat 500 e che, nel violento urto tra le due vetture ha perso conoscenza, è stato portato al Salesi.

