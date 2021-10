Paolo Montanari, uno scrittore pesarese alla Fiera del libro di Torino

PESARO – Si è avverato un sogno all’improvviso, per il giornalista Paolo Montanari, autore di tre libri con la casa editrice di San Benedetto del Tronto Mauna Kea e Mauna Loa.

La realizzazione di questi libri è avvenuta nel lungo periodo di covid, e l’ispirazione narrativa, dopo più di vent’anni di giornalismo stampato, è stata istantanea.

Dopo una introduzione critica al romanzo di Luigi Pirandello, Uno Nessuno e Centomila, Montanari ha voluto approfondire la narrazione saggistica, scrivendo prima Leopardi, filosofo o poeta e poi Esplorando Dante e la Commedia. Due libri che hanno avuto un buon successo di critica e di lettori.

Quest’anno la casa editrice di San Benedetto del Tronto, ha potuto partecipare alla Fiera del Libro internazionale di Torino, che prenderà il via giovedì 14 ottobre, per concludersi sabato 16, e fra varie opere ha presentato i due saggi di Paolo Montanari: Leopardi filosofo o poeta e Esplorando Dante e la Commedia.

Queste due opere sono state selezionate dalla Regione Marche per rappresentarla nello stand editoriale della Fiera di Torino, perché Leopardi poeta di Recanati e Dante che fu homo viator che percorse le Marche, riportando località e personaggi nei canti della Divina Commedia.

In realtà nei saggi di Paolo Montanari che, in quest’ultimo anno ha presentato in varie conferenze sia l’opera di Leopardi, sia quella su Dante, emerge il tema del ricordo, della nostalgia, di personaggi reali e di fantasia, come Francesca da Rimini e Silvia, la sfortunata servetta del borgo selvaggio, vittime di un dualismo fra amore e morte. Le Marche di Leopardi dolci e aspre, amate e odiate; le Marche di Dante, terra di rifugio, dopo il secondo esilio, che da homo viator, Dante percorse con devozione religiosa e ragione poetica.

