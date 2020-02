Aggrediscono un tifoso della Fortitudo Bologna: tre giovani denunciati a Pesaro dalla Polizia

PESARO – Nel pomeriggio del 14 febbraio un passante contattava il locale 113 segnalando che poco prima, in Corso XI Settembre, tre giovani avevano aggredito un uomo e, dopo averlo colpito con un calcio allo stomaco, gli avevano sottratto una sciarpa con i colori della squadra di basket della Fortitudo Bologna, impegnata quella stessa sera alla Vitrifrigo Arena in un incontro del torneo Zurich Final Eight 2020.

Le indagini immediatamente avviate dal personale della Polizia di Stato in servizio presso la Digos di Pesaro, che nella circostanza si avvaleva anche delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, consentivano in breve tempo di risalire all’identità dei tre presunti autori dell’aggressione, due 21enni ed un 22enne di Pesaro, facenti parte della tifoseria organizzata locale, nonché di ricostruire l’accaduto.

Emergeva, in particolare, che i predetti, avendo notato la vittima passeggiare nel centro storico con al collo la sciarpa della Fortitudo ed avendola così riconosciuta come appartenente alla tifoseria bolognese, da sempre fortemente rivale di quella pesarese, avevano iniziato a pedinarla. Quindi, dopo un vero e proprio appostamento durato diversi minuti in Piazza del Popolo, l’avevano seguita sino in Corso XI Settembre, ove avevano consumato l’aggressione.

Di conseguenza i tre pesaresi venivano denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina aggravata. Inoltre nei loro confronti il Questore di Pesaro e Urbino ha emesso dei provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per una durata compresa fra i 3 e gli 8 anni, con obbligo di firma presso un Ufficio di Polizia.

Quest’ultima prescrizione, che comporta l’obbligo per la persona che vi è sottoposta di recarsi presso un Ufficio di Polizia 15 minuti dopo l’inizio e 15 minuti prima della fine di ogni partita, è stata convalidata ieri dall’Autorità Giudiziaria pesarese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it