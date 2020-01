Camion per la raccolta dei rifiuti finisce contro il muretto di cinta di un edificio

OSIMO – Nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 12, un camion per la raccolta dei rifiuti è finito contro il muretto di cinta di un edificio, sfondandolo. L’incidente si è verificato nella frazione di San Biagio, in una strada in pendenza.

Sul posto, per il recupero dell’automezzo, sono intervenuti i vigili del fuoco. Con l’ausilio dell’autogrù il veicolo è stato rimesso sulla sede stradale. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

