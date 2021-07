Camion contro un’auto, strada chiusa durante i soccorsi

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi – alle ore 13:30 – in via Montefanese, a Passatempo di Osimo, per un incidente stradale tra un camion e un’auto.

La squadra dei Vigili del fuoco ha effettuato la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nell’incidente.

La strada è stata chiusa durante le operazioni di soccorso. Sul posto anche il personale sanitario del 118 ed i Carabinieri di Osimo.

