Un’auto si scontra con un bus, poi finisce contro un muretto

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 10.30, in via De Gasperi, ad Ancona, per un incidente stradale tra un bus del trasporto locale ed un’auto.

La vettura, ferma sulla destra (il conducente era appena sceso per andare a prendere il giornale nella vicina edicola), è stata tamponata dal bus. In seguito allo schianto l’auto ha urtato contro il muretto a lato del marciapiede, sfondandolo.

La squadra dei Vigili del fuoco ha prima collaborato con il personale del 118 per assistere un’anziana signora – 77 anni – che si trovava a bordo della vettura e, subito dopo, messo in sicurezza la zona dell’intervento. La donna è stata trasportata per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia locale ed il personale dell’Ufficio Tecnico comunale per transennare la parte del muretto lesionata.

