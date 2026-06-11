Tricolori di ruzzola, a Morano trionfano Macerata e Perugia. Decimo titolo per il giovane Luca Massi

GUALDO TADINO – Nel primo fine settimana di giugno a Morano di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, si è disputato il 51esimo Campionato italiano individuale di lancio della ruzzola promosso dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e organizzato dall’Asd Morano 2000 Fb con la collaborazione dell’associazione turistica Pro Morano per la parte “gastronomica” che ha deliziato tutti i concorrenti con un lauto momento conviviale ospitato sul monte Luciano di Casacastalda.

Si è giocato lungo le tortuose vie ombreggiate dei Comuni di Gualdo Tadino e Valfabbrica nello splendido scenario verde facente parte della via Francigena. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 200 fra i migliori atleti umbri, marchigiani e toscani delle categorie A-B e C. Una citazione particolare per i 10 atleti provenienti da Cosenza i quali hanno affrontato un lungo viaggio.

Il sabato pomeriggio si sono disputate le 2 eliminatorie ai 10 lanci che hanno qualificato 20 giocatori per categoria i quali hanno poi disputato le semifinali e finali la domenica mattina. Nelle 3 categorie, 2 titoli sono andati agli atleti della provincia di Macerata, uno a quelli in rappresentanza di Perugia.

Nella categoria A il pergolese Luca Massi, che gareggia con la formazione di Matelica, ha prevalso su Mauro Sabatini (Pg) e Luca Rosorani (An). Con questo titolo, Luca Massi, non ancora trentenne, è già arrivato in doppia cifra avendo già ben 10 maglie tricolori nella sua bacheca.

Nella categoria B a spuntarla è stato il tenace perugino Alessio Fischi, che supera i due maceratesi Francesco Fede e Cinti Filiberto.

Nella categoria C il maceratese Renato Menichelli ha avuto la meglio sul cosentino Luciano Ciardullo e sul perugino Sauro Franchi. Alla due giorni moranese, hanno presenziato il presidente nazionale FigeST, Enzo Casadidio, il presidente del Dipartimento degli Sport che rotolano, Mauro Sabatini, il presidente del Consiglio di Specialità, Angelo Gaudenzi, oltre al consigliere regionale del Dipartimento, Alessio Passeri. Presenti i rappresentanti dei due Comuni coinvolti nella manifestazione. Prossimo appuntamento di carattere nazionale, il Campionato a squadre che si disputerà ad Esanatoglia nei giorni 28-29 giugno e 5 e 6 luglio.

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