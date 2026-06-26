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Due weekend di competizioni tra Esanatoglia e Matelica con il campionato italiano di ruzzola a squadre

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 26, 2026

ESANATOGLIA – Per due fine settimana, precisamente nei giorni di sabato 27 e domenica 28 giugno e poi sabato 6 e domenica 7 luglio, l’Asd Massimo Cesari Plasgomma Esanatoglia accoglie nel verde dell’Appennino umbro marchigiano, in uno dei borghi più belli d’Italia, il 30esimo Campionato italiano di ruzzola a squadre promosso dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

Esanatoglia, cittadina conosciuta nello sport soprattutto per il motocross, per la mountain bike e per le corse a piedi, ospiterà insieme a Matelica le 56 formazioni partecipanti di cui 16 di categoria A, 16 di categoria B e 24 di categoria C.

Quelle che hanno conquistato il tricolore nel 2025, ovvero i team di Nocera Umbra  e quello di casa di Esanatoglia, proveranno in tutti i modi di riconfermarsi campioni italiani. L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Esanatoglia.

Le formazioni della Provincia di Ancona sono ben 25 e sono molto determinate a portare a casa la maglia tricolore.

Buon campionato a tutte

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