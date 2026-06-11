A Falconara i Carabinieri sgominano una truffa ai danni di un esercente commerciale, un arresto in flagranza di reato

FALCONARA MARITTIMA – Brillante operazione di presidio del territorio e tutela dei cittadini da parte dei militari della locale Tenenza dei Carabinieri, che hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 53enne, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, con l’accusa di truffa continuata.

L’intervento dei militari dell’Arma ha permesso di porre fine all’incubo di una negoziante 57enne, titolare di una rivendita di generi alimentari ubicata nel centro cittadino. Il malfattore aveva infatti architettato un piano subdolo per estorcere denaro alla negoziante: pochi giorni fa, si era presentato nell’esercizio commerciale raccontando una storia del tutto inventata.

L’uomo aveva dichiarato di aver trovato dei pezzi di vetro in alcuni alimenti precedentemente acquistati nel negozio, lamentando che questi avrebbero causato gravi lesioni al palato della sua presunta figlia in tenera età. Facendo leva sullo spavento della vittima e minacciando l’attivazione di procedure legali e controlli sanitari – pur non esibendo alcuna certificazione medica, né prova d’acquisto – l’uomo era riuscito inizialmente a farsi consegnare 160 euro in contanti a titolo di “risarcimento”.

Il truffatore, non accontentandosi della prima somma riscossa, ha ricontattato l’esercente preannunciando una nuova visita per pretendere ulteriore denaro, questa volta per fantomatiche lesioni subite anche dalla moglie.

I militari dell’Arma hanno immediatamente predisposto un mirato servizio di polizia giudiziaria nei pressi del locale. Con tempismo perfetto i Carabinieri sono balzati fuori bloccando l’uomo nel momento in cui si faceva consegnare un’ulteriore banconota da 60 euro dalla vittima.

Grazie al tempestivo intervento, il contante è stato immediatamente recuperato e restituito alla legittima proprietaria. A riprova della totale falsità delle accuse mosse alla negoziante, i successivi accertamenti condotti dai Carabinieri hanno smascherato definitivamente l’inganno: l’arrestato è risultato essere non solo celibe, ma anche privo di figli.

La persona fermata è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Tenenza dei Carabinieri di Falconara Marittima in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione testimonia ancora una volta la fondamentale presenza dell’Arma sul territorio, sempre pronta a intervenire con tempestività per difendere i cittadini e gli onesti lavoratori dai tentativi di truffa e prevaricazione.

Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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