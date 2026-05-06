Per Ancona e Perugia successi nella Coppa Italia di lancio della ruzzola a squadre

APIRO – Domenica 3 Maggio ad Apiro, nelle strade che fanno da cornice al Monte San Vicino, la F.i.g.e s.t. (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) tramite il Comitato Provinciale di Ancona, ha organizzato la manifestazione sportiva alla quale hanno preso parte ben 61 formazioni provenienti da Marche e Umbria, Regioni, dove questa disciplina registra un buon numero di praticanti.

Le 61 formazioni erano così suddivise: 17 nella Cat. A nei percorsi di Colognola e Rancore di Cingoli, 21 nella cat. B sulle strade di Civitella, 23 nella cat. C, sulla strada che porta alla bella Abbazia di Sant’Urbano. La manifestazione favorita dal bel tempo, ha visto le formazioni sfidarsi nella mattinata in 2 manches ad eliminazione diretta ai 10 lanci.

Nel pomeriggio le finaliste dei 3 gironi, si sono affrontate nella gara decisiva per l’assegnazione dei Trofei.

Sui 4 percorsi di gara, preparati dalla A.s.d. Polisportiva San Vicino del Presidente Ennio Malassisi, la competizione si e’ svolta nella massima regolarità, ed al termine i risultati sono stati i seguenti:

Categoria A):

1” cl. Ruzzola Vallesina Quota 311 (AN), 2” Cl. Nocera 2022, (PG), 3” cl. Edilizia Galli (AND), 4 Morano 2000 (PG), 5” cl. Ruzzola Vallesina (AN)

Categoria B):

1” cl. New Team (PG), 2” cl. A.R. 2002 Ostra Vetere AN) 3” cl. Ruzzola Ripe AN), 4” cl. Castiglioni (AN), 5” cl.Corinaldo 1 Senior (AN), Torre Plestina (MC).

Categoria C):

1” cl. Real San Donato (An), 2” cl. Pro Loco Ripe (AN), 3” cl. La Rinascente (PU), 4” cl. Colle Aprico (AN), 5” cl. Confezioni Maroni (PG), 6” cl. Trecastelli (An).

Alla premiazione avvenuta presso lo Chalet NUA di Apiro, sono intervenuti il Presidente del Consiglio di Specialita’ Ruzzola Angelo Gaudenzi, il segretario del Consiglio di Specialita’ Luigi Gaudenzi, Sauro Francescangeli Presidente del Comitato Provinciale di Ancona ed Enio Malassis, Presidente della A.S.D. Polisportiva San Vicino.

Prossimo appuntamento di cartello, il campionato italiano di ruzzola a coppie, previsto per i giorni 23-24 Maggio a Pievebovigliana

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