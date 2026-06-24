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CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Pauroso scontro alla periferia di Macerata, automobilista soccorso e portato in ospedale

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 24, 2026

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 18:30 in contrada Morla, lungo la Strada provinciale 108, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.
La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata ha provveduto ad estrarre una persona rimasta all’interno di uno dei veicoli, affidandola successivamente alle cure del personale sanitario del 118, ed alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. L’altro conducente era già fuori dal mezzo all’arrivo dei soccorritori.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri di Macerata per i rilievi di competenza.

 

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