Un motociclista si schianta contro un’auto, soccorso e portato in ospedale

SASSOCORVARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 12:15 in località Caprazzino per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e una motocicletta.

Il motociclista è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza all’ospedale di Fano per le cure del caso.

La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata Feltria ha collaborato con il personale del 118 ed ha poi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente.

Presenti sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di competenza.

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