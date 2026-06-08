AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

Un motociclista si schianta contro un’auto, soccorso e portato in ospedale

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 8, 2026

SASSOCORVARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 12:15 in località Caprazzino per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e una motocicletta.
Il motociclista è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza all’ospedale di Fano per le cure del caso.
La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata Feltria ha collaborato con il personale del 118 ed ha poi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente.

Presenti sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di competenza.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CULTURA IN PRIMO PIANO MARCHE

“Profumo di viole sfiorite” il nuovo libro di Antonio Borsa

Giu 8, 2026 www.altrogiornalemarche.it
IN PRIMO PIANO MONDOLFO POLITICA

Pronta la nuova Giunta di Mondolfo, martedì primo Consiglio comunale

Giu 8, 2026 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO RECANATI

Tanti consensi per la Cena medievale al Castello di Recanati

Giu 8, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CULTURA IN PRIMO PIANO MARCHE

“Profumo di viole sfiorite” il nuovo libro di Antonio Borsa

8 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
IN PRIMO PIANO MONDOLFO POLITICA

Pronta la nuova Giunta di Mondolfo, martedì primo Consiglio comunale

8 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO RECANATI

Tanti consensi per la Cena medievale al Castello di Recanati

8 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

Un motociclista si schianta contro un’auto, soccorso e portato in ospedale

8 Giugno 2026 www.altrogiornalemarche.it