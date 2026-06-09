Un ferito in un incidente avvenuto alla periferia di Polverigi

POLVERIGI – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 21 di ieri sera in via Rustico, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

La squadra di Ancona ha provveduto alla messa in sicurezza di uno dei veicoli, rimasto in bilico su una scarpata, e all’estrazione del conducente, successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Presenti sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

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