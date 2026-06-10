BCC Fano celebra 30 anni di borse di studio: premiati 246 studenti

Il Teatro della Fortuna ha accolto la 30^ edizione delle borse di studio dedicate alla memoria di Mirco e Monica Buttaroni. Erogati 92.420 euro a 246 studenti. In trent’anni premiati 3.802 ragazzi per un valore complessivo superiore a 1,5 milioni di euro

FANO – Trent’anni di impegno a favore dei giovani, dello studio e del merito. È un traguardo significativo quello raggiunto da BCC Fano con la 30^ edizione delle borse di studio dedicate alla memoria di Mirco e Monica Buttaroni, iniziativa che dal 1997 rappresenta uno dei momenti più sentiti e identitari della banca e del territorio.

Nella cornice del Teatro della Fortuna sono stati 246 gli studenti premiati nel corso dell’edizione 2026, tra soci, figli di soci e figli di dipendenti dell’istituto di credito che si sono distinti per i risultati conseguiti al termine del percorso scolastico o universitario. Complessivamente BCC Fano ha destinato 92.420 euro alle borse di studio assegnate quest’anno.

Numeri che confermano la costante crescita dell’iniziativa e che assumono un valore ancora più significativo se inseriti nella prospettiva storica del progetto. In trent’anni sono infatti 3.802 gli studenti che hanno ricevuto il riconoscimento, per un importo complessivo erogato che supera il milione e 500mila euro. «Trent’anni di borse di studio rappresentano una delle espressioni più autentiche della nostra identità cooperativa – ha sottolineato il Presidente dell’istituto di credito Claudio Benvenuti -. Premiare il merito significa sostenere i giovani nel loro percorso di crescita e contribuire allo sviluppo culturale e sociale delle comunità in cui operiamo».

La manifestazione si è aperta con un momento particolarmente intenso dedicato al ricordo di Mirco Buttaroni e Monica Omiccioli, i giovani sposi di Lucrezia le cui vite furono tragicamente spezzate nel luglio del 1996 nel disastro aereo avvenuto poco dopo il decollo da New York, durante il viaggio di ritorno dalla luna di miele. Attraverso una videointervista ai familiari e un omaggio musicale eseguito dal giovane trombettista Michele Fiorelli, anch’egli tra i premiati 2026 e protagonista di importanti collaborazioni artistiche nazionali, è stato rinnovato il significato più profondo di un’iniziativa che continua a trasformare il ricordo in opportunità per centinaia di ragazzi.

La partecipata cerimonia è stata salutata con favore anche dalla vicesindaco Loretta Manocchi e dal Presidente della Fondazione Teatro della Fortuna Stefano Mirisola, a testimonianza del forte legame che unisce il mondo del credito cooperativo alle istituzioni e alla comunità locale.

Nel corso del pomeriggio sono stati premiati 76 studenti delle scuole secondarie di primo grado, 66 studenti delle scuole superiori e 104 laureati dei corsi triennali e magistrali. Un ampio spaccato di talenti, passioni e competenze che racconta una generazione capace di affrontare con determinazione le sfide dello studio e della formazione.

«Le borse di studio rappresentano uno degli strumenti con cui traduciamo in azioni concrete la nostra missione mutualistica – ha evidenziato il Direttore Generale Giacomo Falcioni –. Ogni anno reinvestiamo risorse nel territorio e nelle persone, con particolare attenzione alle nuove generazioni, che costituiscono un patrimonio fondamentale per il futuro delle nostre comunità».

L’evento ha offerto anche l’occasione per dare voce ai giovani protagonisti attraverso testimonianze e videointerviste dedicate ad alcune esperienze particolarmente significative. Tra queste quelle di Giorgia Biondi, laureata magistrale in Architettura e Disegno Urbano, che ha approfondito nella propria tesi il tema della memoria urbana e della valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di Fano, e di Angela Iacucci, laureata in Infermieristica, che ha sviluppato una ricerca sul ruolo dell’infermiere nella prevenzione del tentato suicidio e dell’autolesionismo in adolescenza, affrontando una tematica di grande rilevanza sociale.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche il concorso promosso da BCC Fano in collaborazione con l’Accademia Orafa Fano e il Liceo Artistico Nolfi-Apolloni per la progettazione della medaglia commemorativa della banca. Gli studenti della sezione Lavorazione Metalli si sono confrontati con il tema “BCC Fano tra identità e territorio”, realizzando elaborati capaci di interpretare il legame tra la banca e le comunità in cui opera. Il primo premio è stato assegnato a Lorenzo Capodagli, seguito da Gioele Di Giacomo e Michele Santoro.

La 30^ edizione delle Borse di studio è stata inoltre l’occasione per valorizzare il dialogo tra formazione, cultura e creatività. Nell’ambito del progetto nazionale “BCC Arte&Cultura” promosso dal Gruppo BCC Iccrea, la banca fanese ha presentato la mostra “Interferenze” dell’artista emergente Daniele Latini, ospitata nelle filiali di Piazza XX Settembre a Fano e via Piave a Senigallia e dedicata a temi di forte attualità sociale e urbana.

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