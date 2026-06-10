PERGOLA – Pergola scalda i motori per la 29esima Fiera nazionale del Tartufo bianco pregiato. Mentre l’amministrazione comunale sta lavorando a tante novità per la manifestazione in programma le prime tre domeniche di ottobre (4, 11 e 18), nel territorio pergolese già si respira l’inconfondibile profumo del re della tavola.
È stato infatti trovato, lungo le colline che circondano la città, un eccezionale tartufo nero estivo di oltre 1,1 chilogrammi, raccolto dall’azienda Tartufi Isidori.
«Un ritrovamento – sottolinea il sindaco Diego Sabatucci – che racconta meglio di qualsiasi slogan la ricchezza della nostra terra, che sa sorprendere in ogni stagione e custodisce alcune delle eccellenze gastronomiche più apprezzate d’Italia».
Nelle tre domeniche brilleranno gli “Ori di Pergola”: «A Pergola si viene per assaggiare il tartufo, vivere un’esperienza fatta di sapori autentici e cultura, scoprire i Bronzi Dorati, patrimonio unico al mondo».