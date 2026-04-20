Il Banco Marchigiano lancia la sfida a favore del Terzo Settore

Torna il progetto di crowdfunding dell’Istituto di Credito che trasforma le idee delle Associazioni in realtà. Presentazione della seconda edizione il 22 aprile a Civitanova Marche

CIVITANOVA MARCHE – Al via la seconda edizione di “Insieme per il bene comune”, il progetto che mette il crowdfunding al servizio del terzo settore marchigiano e che verrà presentato il prossimo 22 aprile alle ore 17:30, presso la Sala Conferenze “Fratini” del Banco Marchigiano, in Vicolo Nettuno 29 a Civitanova Marche.

L’appuntamento, al quale ci si potrà iscrivere tramite il link ufficiale: https://www.bancomarchigiano.it/chi-siamo/crowdfunding-evento/, è aperto anche a chi non è cliente della banca e sarà l’occasione per scoprire tutti i dettagli, le modalità di partecipazione e ascoltare le testimonianze dirette di chi ha già trasformato i propri sogni in realtà.

Per raccontare il crowdfunding promosso dal Banco Marchigiano i numeri parlano chiaro: nella prima edizione di “Insieme per il bene comune”, infatti, sono stati finanziati 5 progetti capaci di mobilitare il territorio e generare 60.000 euro raccolti e oltre mille donatori coinvolti. Ecco i 5 progetti protagonisti nel 2025: il progetto “Due di Noi” della Cooperativa Casa della Gioventù di Senigallia – Centro diurno “L’Aquilone” di Mondavio, “SuperVillage” dell’”Associazione Culturale il Borgo” di Montecosaro, “Verso una biblioteca del cinema in memoria di Claudio Gaetani” del Civitanova Film Festival di Civitanova Marche, lo “Studio di Rosy” dell’Associazione Grande Anima OdV di Montegiorgio e “Espandiamo La Goccia” di La Goccia Odv di Macerata. È infine in corso la campagna di raccolta fondi per il progetto del Premio Annibal Caro alla traduzione letteraria di Civitanova Marche.

Sostenere il Terzo Settore è per il Banco Marchigiano una priorità e, dopo il successo della prima edizione, rilancia il progetto con l’obiettivo di fornire alle associazioni sia risorse economiche (l’Istituto di credito sosterrà i primi 5 progetti selezionati con un contributo pari al 30% dell’obiettivo prefissato e, in caso di superamento dell’obiettivo prefissato di raccolta fondi, il 30% verrà riconosciuto anche sull’eccedenza raccolta), sia le competenze necessarie per comunicare e raccogliere fondi in modo professionale nell’era digitale.

Con “Insieme per il bene comune”, il Banco Marchigiano conferma dunque la propria identità di banca del territorio: non solo capitale finanziario, ma anche competenze, relazione e visione.

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