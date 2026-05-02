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Anna Maria Santarelli compie 100 anni: gli auguri del sindaco Luca Serfilippi

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 2, 2026

FANO – Cento anni sono un traguardo speciale: un secolo di vita, di affetti, di ricordi e di storia personale che diventa parte della memoria di tutta la comunità.

La signora Anna Maria Santarelli ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto dei familiari. Per l’occasione, il sindaco di Fano Luca Serfilippi si è recato a farle visita, portando gli auguri dell’Amministrazione comunale e della città.

«Festeggiare una cittadina che raggiunge i 100 anni è sempre un momento di grande emozione – dichiara il sindaco Luca Serfilippi –. Anna Maria rappresenta una testimonianza preziosa della nostra comunità: nei suoi occhi, nei suoi ricordi e nella sua storia c’è un pezzo della Fano che siamo stati e che continuiamo a custodire. A lei rivolgo, a nome mio e di tutta la città, un abbraccio affettuoso e i migliori auguri di serenità».

 

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