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Viola ripetutamente i domiciliari, arrestato a Camerano dai Carabinieri

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 10, 2026

CAMERANO – I militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto un 68enne del luogo, in esecuzione di un decreto emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Ancona.

Il provvedimento è scaturito dalle segnalazioni effettuate dagli stessi militari, a seguito delle reiterate violazioni della detenzione domiciliare a cui l’uomo era già sottoposto dall’inizio di quest’anno.

L’arrestato deve scontare un residuo di pena di 8 mesi e 25 giorni di reclusione a seguito di condanne definitive per diversi reati pregressi.

Nello specifico, l’uomo si era reso colpevole di oltraggio a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere nel mese di ottobre 2017 ad Ancona, e successivamente del reato di evasione, sempre nel capoluogo marchigiano.

L’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ancona dove dovrà scontare la sua pena.

 

 

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