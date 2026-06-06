Addio a Gastone Bertozzini un imprenditore illuminato

di GIORGIO GIRELLI*

FERMIGNANO – Porgo ai Familiari dell’Amico Gastone Bertozzini le espressioni della mia dolente vicinanza per la scomparsa di un protagonista del progresso economico della Provincia di Pesaro e Urbino perseguito con competenza e tenacia con il fratello Giancarlo in vari settori operativi, tra i quali in particolare la TVS di Fermignano, eccellenza non solo imprenditoriale ma fulcro di benessere dell’entroterra pesarese.

Attento alla dimensione sociale del lavoro, Gastone Bertozzini primeggiava anche nell’amore per l’arte acquisendo e valorizzando nel corso degli anni – come sottolinea il presidente di Confindustria Pesaro e Urbino Massimo Cecchini – importanti opere dell’Ottocento e del Novecento italiano, contribuendo a diffondere e promuovere il patrimonio culturale del territorio attraverso prestiti, mostre e esposizioni pubbliche.

“La sua attenzione per la cultura si è espressa anche nell’ambito associativo: al termine del mandato da presidente di Assindustria promosse la nascita del Comitato Cultura, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra impresa, arte e territorio”.

Protagonista illuminato, non ha fatto mancare il proprio apporto al massimo organismo associativo di categoria dove ha ricoperto rilevanti incarichi ed al quale va pure il mio sentito cordoglio. Da non dimenticare al riguardo le pagine che Salvatore Giordano gli ha dedicato nel suo volume “Storie di una vita” in cui tra l’altro rileva “la capacità di privilegiare la collaborazione ed il gioco di squadra” (p.85) del presidente Gastone.

*Presidente Emerito Conservatorio Statale Rossini

NELLA FOTO: Gastone Bertozzini con l’ambasciatore di Turchia Hakki Akil e l’ambasciatore Giorgio Girelli in visita alla TVS

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