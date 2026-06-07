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Capannone industriale in fiamme ad Ancona / VIDEO

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 7, 2026

ANCONA – I Vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere le fiamme che si sono sviluppate all’interno di un capannone in via Albertini.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di spegnimento e contenimento dell’incendio.

QUI SOTTO un video:

 

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