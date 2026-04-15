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Da Giorgio Girelli la solidale vicinanza a studenti e docenti turchi

Diwww.altrogiornalemarche.it

Apr 15, 2026

SAN MARINO – “Profondamente colpito dall’attentato, a quanto riporta l’emittente turca “Haber turk”, perpetrato nella scuola superiore  ‘Ahmet Koyuncu’ a Siverek, nella provincia di Sanliurfa,  porgo, con animo dolente, a Lei ed al popolo di Turkiye espressioni di profonda vicinanza con  vivissimi sentimenti di solidarietà agli studenti, ai docenti, al personale feriti  nonchè ai loro familiari”.

Così l’ambasciatore di San Marino in Turkiye , Giorgio Girelli, si è rivolto alla ambasciatrice della Repubblica  turca presso il Titano   Elif Çomoğlu Ülgen.

Il Governatore turco locale, Hasan Sildak, ha precisato che le 16 persone colpite  sono state trasferite in ospedale per essere curate.  Ad esse l’ambasciatore Girelli ha espresso “ l’augurio  di vero cuore  per una pronta e completa guarigione” ed anche  rivolto “un plauso alle forze speciali di sicurezza che  hanno prontamente evacuato gli studenti dall’Istituto evitando ulteriori vittime”.

Girelli sottolinea inoltre  che l’evento suscita particolare sconcerto  poiché “se l’aggressività e la violenza sono sempre da fermamente condannare, risultano assai dolorose quando autori e vittime di questi reati sono  dei giovani.  Il raccapricciante fenomeno, purtroppo, coinvolge diversi Paesi e la Comunità internazionale è chiamata a riflettere ed a provvedere  sui suoi diversi aspetti:  dalla famiglia alla scuola, dai media digitali al contesto socio-economico. Capire i bisogni evolutivi significa riconoscere le motivazioni dietro i reati   (“criminogenic needs”).

Nella foto: L’ambasciatore Giorgio Girelli (RSM), l’ambasciatrice  Elif Çomoğlu Ülgen ed il Segretario di Stato Luca Beccari

         

 

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