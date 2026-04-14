“L’atleta è un artista”, a Urbino dialogo tra Arte e Sport nel segno di Giò Ross

URBINO – La Città di Urbino ospita un evento unico nel panorama culturale nazionale: “L’Atleta è un Artista”, un dialogo tra arte e sport che nasce dal lavoro dell’artista e storico dell’arte Giò Ross, da anni impegnato nel raccontare il gesto atletico come forma di espressione creativa. L’iniziativa, che unisce arte contemporanea, memoria sportiva e identità del territorio, propone una riflessione nuova e coinvolgente sul corpo, sul movimento e sulla loro dimensione estetica.

L’evento si svolge con il Patrocinio del Comune, del CUUM – Club per l’UNESCO di Urbino e del Montefeltro, del Legato Albani e di Pindaro Eventi. Un insieme di realtà istituzionali e culturali che riconoscono nel progetto un valore capace di unire territorio, arte, sport e comunità, confermando il ruolo del Montefeltro come luogo di dialogo e innovazione culturale.

Interverranno protagonisti assoluti dello sport italiano: – Eraldo Pecci, campione e voce autorevole del calcio – Walter Magnifico, icona del basket nazionale – Domenico Zampolini, figura storica della Scavolini Basket Pesaro – Tommaso Bozzi, giovane atleta e volto emergente del triathlon – Maria Novella Ferri, allenatrice di volley del Cus Urbino e rappresentante del mondo culturale e istituzionale. Modera l’incontro Angelo Spagnuolo.

La conferenza sarà accompagnata da una selezione di opere di Giò Ross dedicate al gesto sportivo: immagini potenti, dinamiche, che trasformano l’atleta in un interprete poetico del proprio corpo.

L’evento si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale del Montefeltro e della città di Urbino, confermando il ruolo del territorio come laboratorio di dialogo tra linguaggi.

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