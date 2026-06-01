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A Castelfidardo i Carabinieri denunciano l’autore di un furto con la “tecnica dell’abbraccio”

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 1, 2026

CASTELFIDARDO – Grazie a un’attenta e scrupolosa attività di indagine, i militari della Stazione dei Carabinieri di Castelfidardo, hanno inferto un duro colpo ai reati predatori contro le fasce più vulnerabili della popolazione.

I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 47enne, già noto alle forze di polizia e residente fuori regione, per il reato di furto aggravato. L’operazione è il coronamento di un meticoloso lavoro investigativo che ha permesso ai Carabinieri di fare luce su un odioso episodio avvenuto nell’agosto del 2025.

In quell’occasione, una 86enne di del posto era rimasta vittima della famigerata “tecnica dell’abbraccio”, un raggiro particolarmente subdolo che sfrutta la sorpresa e l’affetto per derubare le persone anziane. L’anziana donna, mentre passeggiava lungo una strada del centro abitato, in prossimità della propria abitazione, era stata avvicinata da uno sconosciuto che dicendo di essere un fisioterapista si era offerto di praticarle un massaggio alle spalle. L’uomo con questo espediente era riuscito a sfilare alla malcapitata una collanina d’oro dal valore di 300 euro dileguandosi subito dopo.

La brillante risoluzione di questo caso dimostra ancora una volta il costante impegno e la presenza capillare dei Carabinieri sul territorio, sempre in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini e per tutelare, con particolare attenzione e sensibilità, le persone anziane dalle insidie della criminalità.

 

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