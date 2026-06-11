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ANCONA & provincia CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

In fiamme un capannone per lo stoccaggio di materiale plastico / VIDEO

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 11, 2026

CAMERANO – I Vigili del fuoco stanno intervenendo da questa mattina – poco prima delle ore 10 – in via dell’Industria, nel comune di Camerano, per un incendio all’interno di un capannone adibito allo stoccaggio di materiale plastico.

Sul posto operano le squadre di Ancona, Osimo e Jesi con sette automezzi impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme.

L’intervento è in corso.

QUI SOTTO un video:

 

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