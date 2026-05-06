Una persona arrestata a Falconara per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida pericolosa

FALCONARA MARITTIMA – I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno tratto in arresto un 24enne per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale nonché per guida pericolosa.

Nella mattina di ieri i Carabinieri di Falconara, in servizio di pattuglia lungo le strade cittadine, hanno ricevuto una nota di ricerca di un’automobile – una Fiat Panda – rubata poco prima nel comune di Marotta.

I Carabinieri mentre percorrevano la via Flaminia si sono imbattuti nell’auto da ricercare e hanno intimato l’alt al conducente del veicolo che anziché fermarsi, ha aumentato la velocità nel tentativo di sfuggire al controllo.

Nasceva un vero e proprio inseguimento lungo le strade urbane che terminava alcuni minuti dopo in via XX settembre allorquando la pattuglia dei Carabinieri con una manovra fulminea costringeva l’auto in fuga a fermarsi. In quel momento il conducente, nel disperato tentativo di sottrarsi comunque al controllo, usciva repentinamente dall’abitacolo e iniziava a correre ma veniva definitivamente fermato e ammanettato dopo alcuni metri dai due militari.

L’uomo fermato risultato, tra l’altro, privo di patente di guida veniva condotto in caserma dove, all’esito delle incombenze di rito è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e per guida pericolosa. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario mentre l’arrestato trattenuto in camera di sicurezza, questa mattina è stato tradotto presso il Tribunale di Ancona che ne ha convalidato l’arresto.

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