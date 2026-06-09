Truffe online, i Carabinieri di Castelfidardo smascherano e denunciano il finto venditore

CASTELFIDARDO – Prosegue senza sosta l’impegno della Compagnia Carabinieri di Osimo e delle sue Stazioni dipendenti nel contrasto all’odioso fenomeno delle truffe telematiche, a tutela dei cittadini e della sicurezza degli acquisti in rete.

Al termine di una scrupolosa attività di indagine, i militari della Stazione Carabinieri di Castelfidardo hanno deferito in stato di libertà per il reato di truffa un 56enne, residente in altra regione e già gravato da precedenti di polizia specifici.

L’operazione condotta dagli uomini dell’Arma ha preso il via dalla denuncia sporta da un cittadino 48enne residente a Castelfidardo. L’uomo aveva acquistato un pezzo di ricambio per la propria autovettura attraverso un sito on line specializzato nella vendita di pezzi di ricambio per automobili, pagando la somma pattuita di 150 euro tramite bonifico bancario.

La merce, tuttavia, non è mai stata consegnata all’acquirente nonostante i suoi ripetuti solleciti. I Carabinieri attraverso una mirata indagine telematica e bancaria hanno ricostruito i movimenti finanziari e sono riusciti a risalire al reale intestatario del conto corrente dove era confluito il bonifico dell’ignaro acquirente, raccogliendo così chiari e inconfutabili elementi di reità a carico del truffatore seriale.

Questa operazione sottolinea la vicinanza dell’Arma ai cittadini e la professionalità dei militari nel perseguire reati che, sfruttando le vulnerabilità del web, colpiscono la quotidianità delle persone.

I Carabinieri rinnovano l’invito a prestare la massima attenzione durante le compravendite online e a rivolgersi con fiducia, e con la massima tempestività, presso la più vicina Stazione dei Carabinieri in caso di transazioni sospette.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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