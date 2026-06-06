A Falconara i Carabinieri arrestano un uomo per violenza sessuale e lesioni personali

FALCONARA MARITTIMA – I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di semilibertà, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.

Il destinatario del provvedimento, un uomo di 63 anni, residente a Falconara Marittima dovrà scontare una pena definitiva pari a 2 anni e 6 mesi di reclusione. I reati a lui ascritti sono quelli di violenza sessuale e lesioni personali. I fatti per i quali l’uomo è stato condannato risalgono al 2018 e si verificarono nella città di Ancona. All’epoca l’uomo tentò un approccio con una conoscente in un bar del centro e di fronte al reiterato rifiuto della donna, la colpì con un violento pugno al viso cagionandole lesioni.

L’arrestato è stato tradotto dai militari della Tenenza presso la Casa Circondariale di Ancona – Montacuto, dove dovrà scontare la sua pena.

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