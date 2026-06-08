Ad Ancona controlli dei Carabinieri: sicurezza sulle strade, contrasto ai reati e alla droga con sette denunce

ANCONA – In occasione del fine settimana la Compagnia Carabinieri di Ancona ha dispiegato sul territorio un massiccio e capillare servizio straordinario a “largo raggio”.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ha visto l’impiego sinergico di numerose pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Tenenza di Falconara Marittima e delle Stazioni dipendenti, confermando l’incessante impegno dell’Arma per garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità. Un’attenzione particolare è stata rivolta alla sicurezza della viabilità per prevenire incidenti, con un bilancio di quattro persone deferite in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Grazie ai controlli etilometrici, i militari hanno ritirato le patenti a conducenti sorpresi alla guida con tassi alcolemici ben oltre il limite consentito.

Tra i casi più eclatanti spicca il provvidenziale intervento di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile che ha individuato un uomo alla guida con un tasso alcolemico elevatissimo pari a 2,38 g/l; in questo caso, oltre all’immediato ritiro della patente, è scattato il sequestro del mezzo. Altri tre conducenti sono stati fermati e sanzionati con tassi variabili tra 0,78 e 0,98 g/l, scongiurando così potenziali pericoli per l’incolumità pubblica.

L’attento presidio del territorio ha permesso alle pattuglie di intercettare ulteriori condotte illecite. A Falconara Marittima, l’acume investigativo dei militari ha portato alla denuncia per ricettazione di un soggetto trovato in possesso di uno smartphone di ultima generazione (iPhone 17 Pro Max) di accertata provenienza illecita. Sempre a Falconara, un altro conducente è stato trovato in possesso ingiustificato di un coltello a scatto con una lama di 16 centimetri, prontamente sequestrato dai militari, che hanno proceduto alla denuncia dell’uomo per porto di armi od oggetti atti ad offendere e, in aggiunta, per permanenza illegale sul territorio nazionale. Incisiva è stata anche l’azione di contrasto all’uso di droghe, specialmente nei luoghi di aggregazione e ritrovo.

I controlli mirati effettuati dai Carabinieri sulla spiaggia di Palombina e lungo le vie del capoluogo hanno portato alla segnalazione amministrativa alla Prefettura di cinque giovanissimi, trovati in possesso di modiche quantità di hashish e sigarette artigianali: sono stati sequestrati complessivamente quasi 10 grammi di hashish.

Il bilancio complessivo del servizio straordinario testimonia lo straordinario sforzo operativo messo in campo dall’Arma: sono state identificate e controllate 112 persone, effettuate 22 perquisizioni e ispezioni (personali e veicolari), contestate 12 infrazioni al Codice della Strada e ritirate 5 patenti di guida in totale. Un’operazione a tutto tondo, coordinata dal Comando della Compagnia di Ancona, che ha garantito un fine settimana di festa all’insegna della serenità e di una maggiore sicurezza reale e percepita per tutta la comunità.

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