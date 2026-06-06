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CRONACA IN PRIMO PIANO PORTO SANT'ELPIDIO

A Porto Sant’Elpidio esplosione e crollo di un edificio: salvato un ragazzo, soccorsi 2 feriti, decedute due persone

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 6, 2026

PORTO SANT’ELPIDIO – Vigili del fuoco impegnati dall’alba a Porto Sant’Elpidio per una esplosione con conseguente crollo parziale di un edificio di 3 piani.

Dopo un intenso lavoro i Vigili del fuoco hanno recuperato i corpi di due persone e subito soccorse altre due ferite. Al lavoro il nucleo USAR, droni, cinofili ed escavatori per le operazioni.

La prima vittima è Giuseppe Pieroni, 47 anni, informatico, contitolare di una piccola azienda ed apppassionato di biciclette. La seconda un’anzina donna di 90 anni, il cui corpo è stato trovato nel pomedriggio.

Le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Fermo sono impegnate da questa mattina. Sul posto stanno operando due squadre del Comando di Fermo, con il supporto della squadra di Civitanova Marche, delle unità cinofile e del personale USAR, attivato per le operazioni di ricerca tra le macerie.

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