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CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Un’auto finisce contro una pianta, la conducente muore sul posto

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 19, 2026

PIORACO – I Vigili del fuoco sono intervenuti verso le ore 13:40 in località Pianicella, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura finita contro una pianta sul margine della carreggiata.
La squadra di Camerino, ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo ed all’assistenza al personale sanitario che, purtroppo, ha constatato il decesso della donna che si trovava alla guida dell’auto.
Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

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