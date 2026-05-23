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CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Furgone in fiamme, incendio spento dai Vigili del fuoco

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 23, 2026

MONTECASSIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima di mezzogiorno con due autobotti in via Smorlesi per l’incendio di un furgone.
La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata ha provveduto allo spegnimento del mezzo ed alla successiva messa in sicurezza dell’area interessata. Non si segnalano persone coinvolte.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.

 

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