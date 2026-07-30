Auto finisce contro una pianta, il conducente soccorso e portato in ospedale

CAMERINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 20:30 lungo la Strada provinciale 94, per un incidente stradale nel quale un’autovettura è finita contro un albero.

La squadra di Camerino ha provveduto all’estrazione dell’unico occupante del veicolo, affidandolo al personale sanitario. Successivamente ha effettuato la messa in sicurezza dello scenario.

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