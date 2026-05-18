Al Museo Arturo Ghergo di Montefano la mostra Visioni sulla “Dissociazione Elementare”

Mirco Monina: «Un progetto che unisce ricerca fotografica e parola poetica, confermando il valore del Museo come luogo di promozione culturale e di apertura ai linguaggi contemporanei»

MONTEFANO – Dal 23 maggio al 2 giugno 2026, il Museo Arturo Ghergo – Spazio Espositivo Permanente di Montefano ospita la mostra Visioni su “Dissociazione Elementare”, progetto espositivo che intreccia la poesia di Silvia Gelosi con la ricerca fotografica di Anna Gatalskaya, Marta Giovannini e Cristiana Rimini.

L’inaugurazione si terrà sabato 23 maggio 2026 alle ore 18.00, presso il Museo Arturo Ghergo (Piazza Bracaccini,1). Interverranno Claudia Scipioni, presidente dell’Associazione Effetto Ghergo, Mirco Monina, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Montefano, e Andrea Carnevali, giornalista e critico d’arte.

La mostra prende avvio dalla raccolta poetica Dissociazione Elementare di Silvia Gelosi, da cui le tre fotografe hanno sviluppato un percorso autonomo di interpretazione visiva. Non una semplice trasposizione illustrativa dei versi, dunque, ma un dialogo profondo fra due linguaggi: la parola poetica e l’immagine fotografica. La poesia diviene impulso generativo, spazio di attraversamento, materia da cui nascono visioni capaci di restituire silenzi, fenditure e tracce dell’esperienza interiore.

«Con Visioni su “Dissociazione Elementare” il Museo Ghergo rinnova la propria attenzione alla fotografia come linguaggio di ricerca e di dialogo con le altre arti», dichiara Claudia Scipioni, presidente dell’Associazione Effetto Ghergo. «Un progetto sensibile e intenso, capace di unire parola poetica e visione contemporanea».

«La poesia cattura il mondo in un dettaglio», scrive Silvia Gelosi. È proprio questo sguardo concentrato sull’essenziale a orientare l’intero progetto. Le fotografie accolgono il ritmo della scrittura, ne ascoltano le pause, ne interpretano i vuoti e le sospensioni. Oggetti, carte, tessuti, corpi, gesti e frammenti del quotidiano vengono sottratti alla loro funzione ordinaria e ricondotti a una dimensione altra, nella quale il reale si fa soglia poetica.

La trasposizione fotografica delle poesie è affidata a un bianco e nero essenziale, costruito sulla relazione fra luce, materia e densità tonale. Le immagini lavorano per sottrazione: dettagli ravvicinati, superfici, presenze appena affioranti e inquadrature intime compongono un atlante visivo della fragilità e della persistenza. La fotografia non descrive, ma trattiene; non spiega, ma apre un varco interpretativo.

Le opere di Anna Gatalskaya traducono gli elementi evocati dalla poesia in presenze sospese, attraversate da una delicata tensione memoriale. Marta Giovannini indaga il rapporto fra gesto, scrittura e testimonianza, affidando alla fotografia il valore di una traccia sensibile. Cristiana Rimini sviluppa una ricerca più apertamente introspettiva, nella quale corpo, ombra e luce diventano luoghi di emersione dell’interiorità.

Visioni su “Dissociazione Elementare” invita il pubblico a un’esperienza di ascolto e di visione lenta, nella quale la fotografia prolunga la domanda della poesia e trasforma il dettaglio in possibilità di conoscenza. Una mostra che interroga il rapporto fra immagine e parola, fra frammento e ricomposizione, fra ciò che si mostra e ciò che rimane custodito nel silenzio.

Informazioni

Titolo: Visioni su “Dissociazione Elementare”

Poesie di: Silvia Gelosi

Fotografie di: Anna Gatalskaya, Marta Giovannini, Cristiana Rimini

Sede: Museo Ghergo – Spazio Espositivo Permanente, Piazza Bracaccini 1, Montefano

Periodo: 23 maggio – 2 giugno 2026

Inaugurazione: sabato 23 maggio 2026, ore 18.00

Orari di visita: venerdì, sabato e domenica, ore 10.00–12.00 e 17.00–20.00; da lunedì al mercoledì su prenotazione; aperture straordinarie del 28 maggio e 1 e 2 giugno

Biglietti: intero € 5,00 – ridotto € 3,00 – gratuito in occasioni inaugurali o eventi speciali

Prenotazioni: +39 347 142 2378 (Associazione Effetto Ghergo) – effettoghergo@gmail.com

Sito: www.festivalarturoghergo.com/museo-ghergo/

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