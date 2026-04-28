Finisce con l’auto in un fosso, soccorso e portato in ospedale

MACERATA – Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 8:40 in contrada Vallebona, località Piediripa, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura finita in un fosso.

La squadra di Macerata ha provveduto all’estrazione dell’occupante, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del 118, e alla messa in sicurezza dello scenario.

Presente sul posto anche la Polizia locale.

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