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CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Eseguito a Fabriano un ordine di carcerazione per estorsione

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 3, 2026

FABRIANO – I Carabinieri della Stazione di Fabriano hanno eseguito un ordine di carcerazione alla pena di un anno, undici mesi e dieci giorni di detenzione nei confronti di un 52enne del luogo.

Il provvedimento detentivo eseguito è scaturito dalle indagini a suo tempo svolte dai Carabinieri di Fabriano per fatti risalenti al periodo giugno-settembre 2022, allorquando l’arrestato – con la complicità della sua compagna – aveva più volto estorto del denaro per complessivi 8.000 euro ad un 55enne fabrianese, minacciandolo di denunciarlo per le continue avances che, a suo dire, avrebbe fatto nei confronti della compagna.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato condotto presso la Casa circondariale di Ancona.

 

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