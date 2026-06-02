Clima impazzito, salute in pericolo con il surriscaldamento globale

Se ne parla a Civitanova con il Banco Marchigiano e “Noi Allergici”

CIVITANOVA MARCHE – Il legame profondo tra ambiente, salute e tutela del territorio si rinnova in un appuntamento di rilievo.

Giovedì 4 giugno, alle ore 17.00, la Sala Conferenze del Banco Marchigiano (Vicolo Nettuno 29, Civitanova Marche) ospiterà il convegno – gratuito e aperto alla cittadinanza – dal titolo “Cambiamenti climatici e globalizzazione: quale impatto sulle allergie?”. Un evento di informazione e sensibilizzazione nato dalla sinergia tra l’associazione “Noi Allergici OdV” e il Banco Marchigiano, da anni in prima linea nel supportare la sanità locale e l’Unità Operativa Complessa (UOC) di Allergologia dell’Ospedale di Civitanova Marche, guidata dal primario Dott. Stefano Pucci.

Le patologie allergologiche registrano una crescita esponenziale, posizionandosi in Italia per incidenza subito dopo l’ipertensione e i disturbi osteoarticolari. Il Dott. Pucci parla di scenari allarmanti: il triennio 2023-2025 ha fatto segnare gli anni più caldi mai registrati, con ondate di calore, siccità e incendi che anticipano e allungano le stagioni polliniche. A questo si aggiunge la diffusione di insetti pungitori in regioni e altitudini un tempo non idonee. La globalizzazione dei mercati, inoltre, introduce costantemente nuovi alimenti, pollini e insetti. Oggi il rischio di sviluppare allergie è legato per il 70% a fattori ambientali e solo per il 30% alla genetica.

In questo contesto, il ruolo di “Noi Allergici” si conferma fondamentale per il territorio. L’associazione civitanovese, presieduta da Stefano Torresi, agisce come pilastro del territorio, offrendo sostegno ai pazienti e finanziando la formazione specialistica del personale sanitario. “L’Allergologia di Civitanova è un’eccellenza — spiega Stefano Torresi — e il nostro compito è garantire vicinanza ai malati e qualificare ulteriormente chi se ne prende cura”.

Un modello virtuoso lodato anche dal Direttore Generale dell’AST di Macerata, Alessandro Marini, e sostenuto con convinzione dai vertici del Banco Marchigiano, attenti ai bisogni della comunità civile.

“L’importanza dell’evento, che vede protagonista il Reparto di Allergologia dell’ospedale di Civitanova, è educare i cittadini al riconoscimento precoce dei sintomi e al percorso diagnostico corretto, migliorando di conseguenza la qualità della propria vita”, dice il Direttore Generale dell’Ast di Macerata, dr. Alessandro Marini.

L’incontro del 4 giugno vedrà la partecipazione di esperti del reparto. Dopo l’introduzione scientifica del Dott. Pucci, la Dott.ssa Simona D’Alò relazionerà sulle allergie respiratorie, seguita dalla Dott.ssa Maria Domenica Guarino per le problematiche cutanee. Il focus si sposterà poi sulle allergie al veleno di insetti e su un approfondimento dedicato alle allergie alimentari, curato dallo stesso Dott. Stefano Pucci e dalla Dott.ssa Fedra Ciccarelli.

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