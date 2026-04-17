Ad Ancona una giornata formativa sulle tematiche Cbrn per i Vigili del fuoco

ANCONA – Nella giornata del 17 aprile, presso l’aula didattica della sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, si è svolta un’attività formativa rivolta agli specializzandi in Farmacia Ospedaliera, incentrata sulle tematiche CBRN (Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare).

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento su argomenti di particolare rilevanza per la formazione dei futuri dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, con specifico riferimento alla gestione dei rischi connessi a scenari complessi.

Nel corso dell’incontro, introdotto dal Direttore Regionale VVF Marche, Vincenzo Bennardo, sono intervenuti il Dr. Massimo Di Muzio, della UOC Farmacia e Farmacologia Clinica dell’INRCA, e la Dott.ssa Luisa Borgia, Vicepresidente del CDBIO del Consiglio d’Europa, che hanno trattato i principali aspetti tecnico-scientifici legati alle materie oggetto della formazione.

La giornata ha inoltre costituito un momento significativo di confronto e collaborazione interistituzionale, contribuendo a far conoscere le attività operative e le competenze specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel settore CBRN, con particolare attenzione alla prevenzione e alla gestione delle emergenze a tutela della sicurezza della popolazione e del territorio.

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