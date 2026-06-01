Cambio al vertice dei Vigili del fuoco di Pesaro Urbino / FOTO

PESARO – Alla presenza del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche, Vincenzo Bennardo, e dei Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco delle Marche, si è svolta presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino la cerimonia ufficiale di passaggio delle consegne al vertice del Comando tra il Comandante uscente, Lodovico Camilletti, che lascia l’incarico per raggiunti limiti d’età, e il nuovo Comandante, Angelo Ursini già vicario del Comando di Ancona

La cerimonia ha visto inoltre la partecipazione del personale tecnico, dei capi reparto e di tutto il personale operativo e amministrativo del Comando. I due Comandanti si sono intrattenuti con i presenti per un cordiale saluto prima del formale passaggio delle consegne.

Nel corso della cerimonia, il Direttore Regionale Bennardo ha rivolto un saluto ai presenti, ringraziando il Comandante Camilletti per l’impegno, la professionalità e il servizio reso all’Amministrazione nel corso della sua carriera e formulando al Comandante Ursini i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

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