Si ribalta con l’auto, soccorso e portato in ospedale

FERMO – Oggi pomeriggio, alle ore 18:30, una squadra dei Vigili del fuoco di Fermo, è intervenuta in contrada Castiglione per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura che ha finito per ribaltarsi.

La persona all’interno è stata estratta dai Vigili del fuoco e affidata alle cure del personale del 118.

Sul posto presenti anche le Forze dell’Ordine.

