AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Si ribalta con l’auto, soccorso e portato in ospedale

Diwww.altrogiornalemarche.it

Dic 11, 2025

FERMO – Oggi pomeriggio, alle ore 18:30, una squadra dei Vigili del fuoco di Fermo, è intervenuta in contrada Castiglione per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura che ha finito per ribaltarsi.
La persona all’interno è stata estratta dai Vigili del fuoco e affidata alle cure del personale del 118.
Sul posto presenti anche le Forze dell’Ordine.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Appartamento in fiamme, una persona trasportata in ospedale per accertamenti

Dic 10, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Tragico incidente stradale alla periferia di San Ginesio

Dic 9, 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Pochi problemi questa mattina per una accidentale fuga di gas

Dic 6, 2025 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Si ribalta con l’auto, soccorso e portato in ospedale

11 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Appartamento in fiamme, una persona trasportata in ospedale per accertamenti

10 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Tragico incidente stradale alla periferia di San Ginesio

9 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Pochi problemi questa mattina per una accidentale fuga di gas

6 Dicembre 2025 www.altrogiornalemarche.it