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CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Molti interventi dei Vigili del fuoco per i danni causati dal forte vento

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 12, 2026

MACERATA – Dal tardo pomeriggio della giornata di ieri, 11 maggio, i Vigili del fuoco di Macerata, compreso il Distaccamento dei Volontari di Apiro, sono stati impegnati su tutto il territorio provinciale a seguito delle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona.
Gli interventi hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale e la messa in sicurezza di rami pericolanti.
Al momento risultano effettuati 35 interventi.

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