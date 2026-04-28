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CRONACA IN PRIMO PIANO PESARO & provincia

Pannelli fotovoltaici ed un silos in fiamme in uno stabilimento

Diwww.altrogiornalemarche.it

Apr 28, 2026

TAVOLETO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 10:30 in via Casinelle, per un incendio che ha interessato pannelli fotovoltaici ed un silos di uno stabilimento.
La squadra di Macerata Feltria, intervenuta con due autobotti e con il supporto di un’autoscala proveniente dalla sede centrale di Pesaro, ha spento l’incendio e messo in sicurezza dell’area.

 

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