Un escursionista in difficoltà individuato e soccorso dall’elicottero dei Vigili del fuoco

SEFRO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 19 in località Sefro per il recupero di un escursionista in difficoltà lungo un sentiero, in una zona impervia.

L’uomo è stato localizzato dalla Sala Operativa di Macerata nella zona della fossa di Buttaone.

Sul posto è intervenuto l’elicottero Drago 70 del reparto volo di Arezzo, che ha provveduto al recupero mediante verricello.

L’escursionista, in buone condizioni di salute, è stato successivamente affidato alla squadra di Camerino che lo ha ricondotto alla propria autovettura.

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