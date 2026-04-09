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CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Un escursionista in difficoltà individuato e soccorso dall’elicottero dei Vigili del fuoco

Diwww.altrogiornalemarche.it

Apr 9, 2026

SEFRO – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 19 in località Sefro per il recupero di un escursionista in difficoltà lungo un sentiero, in una zona impervia.
L’uomo è stato localizzato dalla Sala Operativa di Macerata nella zona della fossa di Buttaone.

Sul posto è intervenuto l’elicottero Drago 70 del reparto volo di Arezzo, che ha provveduto al recupero mediante verricello.
L’escursionista, in buone condizioni di salute, è stato successivamente affidato alla squadra di Camerino che lo ha ricondotto alla propria autovettura.

 

 

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