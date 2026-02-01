AltrogiornaleMarche

Un ragazzo si infortuna ad un arto alle Lame Rosse, soccorso e portato in ospedale

Feb 1, 2026

FIASTRA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12 circa nella zona delle Lame Rosse per soccorrere un ragazzo infortunato ad un arto inferiore.

Sul posto la squadra di Camerino e l’elicottero Drago 155 del Reparto volo di Pescara.

Quest’ultimo ha effettuato il recupero del giovane con il verricello portandolo dove era posizionata l’ambulanza del 118 per il successivo trasporto all’ospedale di Camerino.

Presente sul posto anche il personale del soccorso alpino.

 

