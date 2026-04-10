AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia SPORT

Mountain Bike  nelle Marche / Transubike, esordio domenica 12 aprile

Diwww.altrogiornalemarche.it

Apr 10, 2026

Le stradacce, tra Loro Piceno e Ripe San Ginesio

Di UMBERTO MARTINELLI

LORO PICENO – Transubike è stato concepito nel 2015, riscuotendo immediatamente vivi consensi.

Il progetto è in espansione, condiviso e supportato dalla esemplare rete dei partner etici (da Cingolani Bike Shop a Lordflex’s).

La stagione 2025 è stata particolarmente significativa, nel segno delle solide conferme e del costante rilancio.

Domenica 12 aprile, alle 9, Le Stradacce inaugurano Transubike 2026, il circuito fuoristrada che si snoda nei borghi verdi delle Marche e dell’Umbria (chiamata a chiudere la stagione con la tappa rampichina di PresepInBike nella perugina Trevi).

“Tra Loro & Ripe” è lo slogan della prova d’apertura, che si specchia nei valori della solidarietà, della donazione, dell’empatia.

L’undicesima edizione della manifestazione si dipana per 40 chilometri (dislivello di 1.200 metri)  sui suggestivi saliscendi delle campagne di Loro Piceno e Ripe San Ginesio.

A dettare il ritmo è Andrea Martelli, presidente di Transubike, nato per riscoprire, ripercorrere, valorizzare, fruire gli antichi tratturi e tracciati dei paesi marchigiani ed umbri, da gustare nella loro piena ricchezza culturale, storica, artistica, architettonica, enogastronomica.

Organizzazione tecnica curata dalle associazioni Pedale Lorese e Ripe San Ginesio, con patrocinio dei rispettivi comuni e l’egida dell’ACSI guidata da Maurizio Giustozzi, coordinatore regionale e presidente comitato Macerata.

Il sostegno viene dai coinvolti enti e fondazioni (in primis Regione Marche, Unione Montana dei Monti Azzurri, Lega del Filo d’Oro).

Contribuiscono imprenditori e mecenati, che condividono appieno l’itinerario promozionale di ciclismo-turismo, riflesso di Ruote e Cultura.

Ritrovo: 7,30 nel lorese piazzale Leopardi (partenza dei ‘Bikers in Movimento’ nell’area dell’Arco di Porta Pia).

La tradizione della cultura ospitale viene ampiamente testimoniata da attenzioni, omaggi, gratificazioni, servizi (noleggio e-bike, pacco gara, ristori, assistenza tecnico-medica, scorta, docce, pasta-party finale, premiazione gruppi più numerosi).

Nelle foto: i biker sui tracciati dei borghi verdi; le Stradacce invitano e accolgono; Transubike, cultura dell’enogastronomia; sostenitori, promotori solidali, partner etici

 

 

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Un escursionista in difficoltà individuato e soccorso dall’elicottero dei Vigili del fuoco

Apr 9, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Un’auto alimentata a Gpl in fiamme nel pomeriggio

Apr 6, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO POLLENZA VIDEO

Autocarro resta impantanato, recuperato dai Vigili del fuoco / VIDEO

Apr 1, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia SPORT

Mountain Bike  nelle Marche / Transubike, esordio domenica 12 aprile

10 Aprile 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Un escursionista in difficoltà individuato e soccorso dall’elicottero dei Vigili del fuoco

9 Aprile 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Un’auto alimentata a Gpl in fiamme nel pomeriggio

6 Aprile 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO POLLENZA VIDEO

Autocarro resta impantanato, recuperato dai Vigili del fuoco / VIDEO

1 Aprile 2026 www.altrogiornalemarche.it