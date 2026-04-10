Mountain Bike  nelle Marche / Transubike, esordio domenica 12 aprile

Le stradacce, tra Loro Piceno e Ripe San Ginesio

Di UMBERTO MARTINELLI

LORO PICENO – Transubike è stato concepito nel 2015, riscuotendo immediatamente vivi consensi.

Il progetto è in espansione, condiviso e supportato dalla esemplare rete dei partner etici (da Cingolani Bike Shop a Lordflex’s).

La stagione 2025 è stata particolarmente significativa, nel segno delle solide conferme e del costante rilancio.

Domenica 12 aprile, alle 9, Le Stradacce inaugurano Transubike 2026, il circuito fuoristrada che si snoda nei borghi verdi delle Marche e dell’Umbria (chiamata a chiudere la stagione con la tappa rampichina di PresepInBike nella perugina Trevi).

“Tra Loro & Ripe” è lo slogan della prova d’apertura, che si specchia nei valori della solidarietà, della donazione, dell’empatia.

L’undicesima edizione della manifestazione si dipana per 40 chilometri (dislivello di 1.200 metri) sui suggestivi saliscendi delle campagne di Loro Piceno e Ripe San Ginesio.

A dettare il ritmo è Andrea Martelli, presidente di Transubike, nato per riscoprire, ripercorrere, valorizzare, fruire gli antichi tratturi e tracciati dei paesi marchigiani ed umbri, da gustare nella loro piena ricchezza culturale, storica, artistica, architettonica, enogastronomica.

Organizzazione tecnica curata dalle associazioni Pedale Lorese e Ripe San Ginesio, con patrocinio dei rispettivi comuni e l’egida dell’ACSI guidata da Maurizio Giustozzi, coordinatore regionale e presidente comitato Macerata.

Il sostegno viene dai coinvolti enti e fondazioni (in primis Regione Marche, Unione Montana dei Monti Azzurri, Lega del Filo d’Oro).

Contribuiscono imprenditori e mecenati, che condividono appieno l’itinerario promozionale di ciclismo-turismo, riflesso di Ruote e Cultura.

Ritrovo: 7,30 nel lorese piazzale Leopardi (partenza dei ‘Bikers in Movimento’ nell’area dell’Arco di Porta Pia).

La tradizione della cultura ospitale viene ampiamente testimoniata da attenzioni, omaggi, gratificazioni, servizi (noleggio e-bike, pacco gara, ristori, assistenza tecnico-medica, scorta, docce, pasta-party finale, premiazione gruppi più numerosi).

Nelle foto: i biker sui tracciati dei borghi verdi; le Stradacce invitano e accolgono; Transubike, cultura dell’enogastronomia; sostenitori, promotori solidali, partner etici

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