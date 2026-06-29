Escursionista ferito in una zona impervia, soccorso e portato in ospedale

SARNANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti presso la Cascata della Gola dei Tre Santi, in località Giampiereto, per soccorrere un escursionista rimasto ferito in una zona particolarmente impervia.

Sul posto hanno operato la squadra di Tolentino con il supporto del personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Macerata. È stato inoltre attivato l’elicottero del soccorso sanitario Icaro che, a causa della conformazione della gola e della fitta vegetazione, non è riuscito ad avvicinarsi direttamente al punto in cui si trovava l’infortunato. L’equipaggio ha quindi verricellato il personale di soccorso in un’area idonea, consentendo ai soccorritori di raggiungere il ferito a piedi.

L’escursionista è stato immobilizzato e trasportato con una barella dai Vigili del Fuoco fino a un’area idonea, dove è stato successivamente recuperato mediante verricello dall’eliambulanza e affidato alle cure del personale sanitario.

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